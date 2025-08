​Japão levanta alerta de tsunami após sismo na Rússia

A Agência Meteorológica do Japão levantou esta quinta-feira o alerta de tsunami emitido na quarta-feira, após um dos sismos mais poderosos já registados no mundo, que aconteceu na Rússia, com magnitude 8.8 na escala de Richter.

"Atualmente, não existem áreas costeiras com alertas ou alertas de tsunami em vigor", declarou a Agência Meteorológica do Japão (JMA) no seu portal oficial na internet.

Cerca de dois milhões de pessoas no Japão receberam na quarta-feira ordens para abandonar as suas habitações ou zonas costeiras devido ao risco de tsunami provocado pelo tremor de terra ocorrido na península russa de Kamchatka.

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) afirmou, na quarta-feira, que não foi detetado qualquer problema de segurança nas centrais nucleares na costa do Pacífico do Japão após o sismo na Rússia.

De acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS), o sismo de magnitude 8.8 na escala de Richter ocorreu por volta das 00H25 de Lisboa, a 20,7 quilómetros de profundidade, a 126 quilómetros da costa de Petropavlovsk-Kamchatsky, no extremo oriente russo.

O sismo levou à emissão de alertas de tsunami em muitos países banhados pelo Pacífico, que na sua maioria, já foram levantados. O terramoto foi o oitavo sismo de maior magnitude já registado no mundo, segundo organismos científicos internacionais.

Esta quinta-feira a península de Kamchatka acordou com inúmeras réplicas do sismo de magnitude 8.8.

No espaço de uma hora, foram registados oito sismos de magnitude entre 4.5 e 6.7 na costa de Kamchatka, informou o Serviço Geofísico Unificado da Rússia no Telegram. As autoridades russas não ativaram os alertas de tsunami após estes novos terramotos.