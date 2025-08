Nova espécie: Bicho-pau tem 40 cm e é o inseto mais pesado da Austrália

Com 40 centímetros de comprimento e a pesar 44 gramas , aproximadamente o mesmo que uma bola de golfe, cientistas descobriram numa remota floresta tropical da Austrália uma nova espécie de bicho-pau que acreditam ser a mais pesada alguma vez encontrada no país.

O novo inseto foi encontrado nas copas das árvores da região montanhosa do extremo Norte do estado de Queensland, no Nordeste da Austrália.

O caráter remoto do habitat onde foi encontrado foi considerado por cientistas como a razão pela qual permaneceu tanto tempo sem ser descoberta.

"Está confinado a uma pequena área de floresta tropical e vive no alto da copa das árvores. Por isso, a não ser que um ciclone ou uma ave o desloque, muito poucas vão conseguir vê-lo", explica o investigador Angus Emmott, que adianta que os ovos característicos do inseto ajudaram a identificar a nova espécie.

"Cada espécie de bicho-pau tem o seu próprio estilo de ovo. Todos têm superfícies diferentes, texturas diferentes e podem ter formas diferentes. Até as estruturas exteriores são únicas", acrescentam.

Para ajudar a investigação futura, dois espécimes foram adicionados à coleção do Museu de Queensland, no nordeste da Austrália.