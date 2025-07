​Parlamento ucraniano aprova reposição da independência de agências anti-corrupção

"É um bom sinal para todos nós que Zelensky, mesmo que tenha tentado concentrar mais poder nas suas mãos, ainda ouça as pessoas nas ruas e a voz da sociedade civil”, diz.

Ainda antes desta reversão ser aprovada, Artem Bronzhukov, analista político do grupo de reflexão “Politika”, em Kiev, dizia à Renascença que considerava que a reversão seria um “bom sinal”.

A iniciativa do gabinete presidencial surgiu depois de pressões e críticas por parte da União Europeia. O documento volta agora às mãos do presidente ucraniano para uma assinatura final.

É a resposta à maior crise política interna desde a invasão russa em fevereiro de 2022, mas também ao protesto de vários responsáveis europeus. O resultado foi 331 votos a favor do projeto de lei e 0 contra .

Bronzhukov refere ainda que “para um país que está em guerra, é muito importante manter a nossa identidade, porque, agora, fala-se muito, por exemplo, das nossas oportunidades de avançar mais rapidamente no caminho da integração europeia. Penso que os militares ucranianos, o povo ucraniano, os jornalistas, a sociedade civil, todos eles mostraram que ainda estamos neste caminho e que merecemos fazer parte da União Europeia", refere.

Este especialista considera que a lei de 22 de julho foi “um dos maiores erros de toda a presidência” de Zelensky.

O analista político diz que, apesar da guerra, "o povo ucraniano sempre esteve atento às questões políticas”, mas que há um “tipo de 'acordo social'” que minimiza as críticas às autoridades.

Ainda assim, diz Bronzhukov, “esta atitude de Zelensky, e também do parlamento por ele controlado, foi um gatilho para as pessoas lhe dizerem: ‘nós gostamos muito de te apoiar. Acreditamos em ti e deves ser o nosso líder durante o fim da guerra. Mas, se fizeres algo como isto, nós não ficaremos em silêncio nesses momentos’".

As críticas dos ucranianos surgiram depois dos deputados ucranianos terem aprovado a lei que eliminava a independência de duas instituições responsáveis pelo combate à corrupção no país. Essa lei passaria a conceder ao procurador-geral o controlo do Gabinete Nacional Anticorrupção (NABU) e da Gabinete Especializado Anticorrupção (SAP).

Também a União Europeia afirmou ter ficado “seriamente preocupada” com as ações de Kiev.

"O desmantelamento das principais salvaguardas que protegem a independência [das agências] constitui um sério retrocesso", disse a comissária para o alargamento do bloco europeu, Marta Kos, acrescentando que o Estado de direito está "no centro" das negociações de adesão à UE.