Trump diz que acordo com Canadá fica mais difícil se país reconhecer estado da Palestina

Donald Trump avisa que um acordo comercial entre Estados Unidos e Canadá será mais difícil de se concretizar se o país reconhecer o estado da Palestina, em setembro.

Depois de França e Reino Unido, foi a vez do Canadá anunciar que pretende reconhecer o estado palestiniano durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro. Segundo o primeiro-ministro Mark Carney, "a possibilidade de uma solução de dois estados - Israel e Palestina - está a desaparecer diante dos nossos olhos".

O líder canadiano conversou por telefone com o presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, e disse-lhe que a Autoridade Palestiniana (AP) precisará de tomar uma série de passos, como a realização de eleições gerais no ano que vem, sem a participação do Hamas. Ainda segundo o primeiro-ministro do Canadá, um estado palestiniano terá de ser desmilitarizado.

"O Canadá acaba de anunciar que apoia a criação de um estado palestiniano; isso torna muito difícil fecharmos um acordo comercial com eles", escreveu nas redes sociais o Presidente dos EUA.