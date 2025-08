Álvaro Uribe, ex-presidente da Colômbia, condenado a 12 anos de prisão domiciliária

O antigo Presidente da Colômbia Álvaro Uribe foi condenado esta sexta-feira a doze anos de prisão domiciliária por suborno de testemunha e fraude processual, tornando-se o primeiro ex-chefe de Estado do país a ser condenado e privado de liberdade, segundo fonte próxima do processo.

O antigo dirigente de direita, de 73 anos, que foi Presidente do país latino-americano entre 2002 e 2010, foi ainda proibido de exercer qualquer função pública por mais de oito anos, segundo um documento judicial divulgado pela imprensa, cuja autenticidade foi confirmada por uma fonte próxima do processo à agência de notícias francesa AFP, sob anonimato.

Álvaro Uribe foi considerado culpado na segunda-feira por ter tentado pressionar uma testemunha para evitar ser associado a milícias de extrema-direita, que lideraram uma guerra sangrenta contra guerrilhas, naquele que foi o primeiro julgamento de um ex-chefe de Estado colombiano.

O antigo Presidente também foi processado por fraude processual.

A investigação a Álvaro Uribe começou em 2018 e teve várias reviravoltas, com vários procuradores-gerais a tentar arquivar o caso.

Mas o seu julgamento, que começou em maio de 2024 e foi transmitido ao vivo pelos meios de comunicação locais, teve mais de 90 testemunhas.

O julgamento foi seguido com muita atenção, a menos de um ano das próximas eleições presidenciais na Colômbia, previstas para maio de 2026.

Álvaro Uribe, que liderou o partido Centro Democrático, continua a ser uma figura-chave na cena política do seu país e exerce uma grande influência sobre a direita colombiana, que está na oposição desde a chegada ao poder, em 2022, do primeiro Presidente de esquerda do país, Gustavo Petro.