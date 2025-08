Carrossel parte-se a meio do ar e faz 23 feridos na Arábia Saudita

Um carrossel na Arábia Saudita desfez-se a meio do ar e caiu, ferindo 23 pessoas, na Arábia Saudita.

Num vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver a componente rotativa da estrutura a desfazer-se com o ímpeto do carrossel, soltando-o a meio do ar.

Várias peças do carrossel dispararam pelo ar, enquanto a parte principal, que levava os participantes, caiu ao chão.

De acordo com a imprensa internacional, três pessoas ficaram em estado crítico, devido à queda.

O resort de diversões onde se encontrava o carrossel foi encerrado pelas autoridades regionais, enquanto se faz uma investigação ao acidente e às suas causas.