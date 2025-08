Há uma capital europeia com zero mortes na estrada num ano

Há mais de um ano que a capital da Finlândia, Helsínquia, está sem mortes na estrada, um feito histórico que foi esta terça-feira reconhecido pelas autoridades municipais finlandesas.

É preciso recuar até o início de julho de 2024 para encontrar a última vítima mortal devido a acidentes rodoviários em Helsínquia, ocorrido no bairro de Kontula, no nordeste da cidade.

O segredo? Há vários mas o principal são os limites de velocidade, admite Roni Utriainen, engenheiro de trânsito ao serviço da autarquia local, em declarações à televisão pública finlandesa Yle.

Mais de metade das ruas de Helsínquia têm agora um limite de velocidade de 30 km/h, uma fasquia que há 50 anos era maioritariamente de limites de 50km/h.

No início do verão, Helsínquia reduziu para 30km/h os limites de velocidade em zonas escolas, uma medida que entrará em vigor já no início do próximo ano letivo.

Além dos limites de velocidade, foram melhorados os passeios para peões e as ciclovias, foram introduzidas mais câmaras de vigilância e mais radares automáticos de controlo de velocidade. A isto, acresce um grande uso do transporte público na capital.

“O transporte público em Helsínquia é excelente, o que reduz o uso do automóvel e, com isso, o número de acidentes graves”, afirma Utriainen.

Ajuda também a evolução da tecnologia automóvel, que tornou os carros mais seguros do que nunca. No último ano, foi registado um total de 277 acidentes em Helsíquia - cerca de quatro vezes menos que os registados anualmente no final dos anos 80, quando as mortes na estrada chegavam frequentemente às 30 por ano.