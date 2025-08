Nova Iorque e Nova Jérsia em estado de emergência devido a risco de cheias repentinas

Nova Iorque e Nova Jérsia declararam esta quinta-feira estado de emergência após ameaças de cheias repentinas devido a fortes chuvas.

O estado do tempo levou o Serviço Nacional de Meteorologia norte-americano a publicar alertas de cheias repentinas por todo o corredor do nordeste do país, desde Washington até Nova Iorque, passando pelas cidades de Filadélfia, na Pensilvânia, Wilmington, na Carolina do Norte, Delaware e Nova Jérsia.

Devido às condições climatéricas, todas as viagens ferroviárias da costa Este foram interrompidas e foram emitidos alertas de tempestade severa em grande parte da autoestrada Interstate 95, a principal via norte-sul da costa Este, que vai desde a Flórida até ao Maine.

Ao todo, pelo menos 1.170 voos de, para ou dentro dos Estados Unidos foram cancelados nos oito principais aeroportos na região - Washington Dulles, Baltimore-Washington, Ronald Reagan Washington National, Filadélfia, Newark Liberty, LaGuardia, John F. Kennedy International e Boston Logan.

Segundo o Weather Prediction Center, citado pela Reuters, o risco de cheias repentinas é de 40% ou mais para uma faixa da região que abriga 37 milhões de pessoas, estando previstos cerca de 13 centímetros de chuva em Nova Iorque, Long Island e no Vale do Rio Hudson, com taxas de precipitação que podem exceder os 5 centímetros por hora.