Trump afirma estar a planear forma de "alimentar as pessoas" na Faixa de Gaza

Donald Trump afirmou esta sexta-feira que está a trabalhar num plano para "alimentar as pessoas" na Faixa de Gaza. Segundo o site Axios, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) continua a culpar o Hamas por roubar ajuda humanitária, apesar de não haver provas de que isso aconteça.

"Queremos ajudar as pessoas. Queremos ajudá-las a viver. Queremos alimentar as pessoas. É algo que já devia ter acontecido há muito tempo", afirmou Trump, dias depois de contrariar Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e afirmar que há fome na Faixa de Gaza.

O enviado especial dos Estados Unidos ao Médio Oriente esteve reunido esta quinta-feira com Benjamin Netanyahu, e está esta sexta-feira na Faixa de Gaza para inspecionar a entrega de comida, numa altura em que são ultimados os detalhes do plano para acelerar as ajudas no território.

Na reunião com Netanyahu, Witkoff discutiu o impasse nas negociações para cessar-fogo e acordo de libertação dos reféns na Faixa de Gaza, segundo o Axios. Foi ainda discutida a possibilidade de passar de um acordo incremental para um mais compreensivo.

Em reação a essa possibilidade, Trump disse apenas que "vamos ver em breve".