Trump envia submarinos nucleares para proximidades da Rússia

"Eu ordenei que dois submarinos nucleares fossem posicionados em regiões apropriadas, apenas em caso de essas declarações tolas e inflamatórias serem mais do que apenas isso", explicou o líder dos Estados Unidos, numa mensagem publicada nas redes sociais.

Donald Trump responde desta forma a declarações de Dmitry Medvedev, antigo presidente da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança do país.

"Vamos proteger o nosso povo"



Questionado mais tarde pelos jornalistas sobre o motivo de destacar dois submarinos nucleares para perto da Rússia, Donald Trump defende que tem que proteger os norte-americanos.

“Tivemos de fazer isso, temos de ter cuidado. Foi feita uma ameaça e não a achámos apropriada, por isso tenho de ser muito cuidadoso. Faço-o pela nossa segurança. Foi feita uma ameaça por um ex-presidente da Rússia e vamos proteger o nosso povo”, declarou o Presidente norte-americano.

Dmitry Medvedev recordou, na quinta-feira, que Moscovo tem capacidades ofensivas nucleares que pode utilizar como último recurso e disse que Trump deve ter cuidado com as suas palavras.

O Presidente norte-americano e o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia têm mantido uma troca de acusações, depois de Trump, a 29 de julho, ter ameaçado o governo de Moscovo com sanções senão acordar um cessar-fogo com a Ucrânia num prazo de 10 dias.

Medvedev acusou Trump de enveredar por um "jogo de ultimatos" e recordou o poderio nuclear da Rússia.

[notícia atualizada às 00h30, de 2 de agosto - com novas declarações de Donald Trump]