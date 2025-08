Cerca de 70 mil portugueses emigraram em 2023 (sobretudo para a Suíça)

Cerca de 70 mil portugueses deixaram o país em 2023, um número que se manteve estável face ao ano anterior, com destino, sobretudo, à Suíça, segundo um relatório divulgado este sábado.

"Estima-se que terão saído 70 mil portugueses em 2023, o mesmo número de 2022, continuando assim a recuperação da emigração portuguesa para valores próximos dos anos anteriores à pandemia do covid-19", lê-se no relatório da Emigração Portuguesa 2024, com dados referentes ao ano anterior.

Segundo o documento, elaborado pelo Observatório da Emigração e Rede Migra, Centro de Investigação e Estudos de Sociologia e pelo ISCTE -- Instituto Universitário de Lisboa, apenas não se verificou uma recuperação total uma vez que a emigração para o Reino Unido caiu mais de 40%, mantendo a trajetória descendente iniciada com o "Brexit" (saída do Reino Unido da União Europeia) e para França cedeu 25%.

Ainda assim, a emigração portuguesa é superior aos níveis pré-covid na maioria dos seus principais destinos.