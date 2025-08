UNICEF denuncia que em Gaza as crianças morrem a um ritmo sem precedentes

Em declarações a jornalistas, acentuou: "Estamos em uma encruzilhada. As decisões que agora se tomem vão determinar se dezenas de milhares de crianças vão viver ou morrer. Sabemos o que se tem de fazer e o que se pode fazer. A ONU e as organizações não governamentais que integram a comunidade humanitária podem enfrentar isto", avisou Chaiban.

Acrescentou que a falta de água e as temperaturas altas criam "um risco iminente" de difusão de surtos de doenças "em toda a parte".

O diretor executivo adjunto da UNICEF, Ted Chaiban, depois da sua recente viagem aos Territórios Palestinianos Ocupados e a Israel, denunciou que na Faixa de Gaza as crianças "estão a morrer a um ritmo sem precedentes".

Assinalou também que durante a sua viagem às zonas afetadas - a quarta desde outubro de 2023 - pode comprovar que "as marcas do sofrimento profundo e a fome" são visíveis "nos rostos das famílias e das crianças", tal como constatou "o grave risco de fome" com que se enfrenta a população da Faixa de Gaza.

"Agora temos dois indicadores que superaram o limiar da fome. Uma em cada três pessoas em Gaza passa dias sem comer e o indicador de desnutrição superou o liminar, com uma desnutrição aguda global que supera os 16,5% na cidade de Gaza. Hoje, há mais de 320 mil crianças pequenas que estão em risco de sofrer desnutrição aguda", assegurou.

O dirigente da UNICEF explicou ainda que conheceu "as famílias dos 10 meninos assassinados e os 19 feridos por um ataque aéreo israelita, enquanto estavam na fila com as mães e os pais em uma clínica nutricional em Deir el-Balah"