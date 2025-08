Vulcão Lewotobi Laki-Laki na Indonésia entra em erupção e provoca relâmpagos vulcânicos

As autoridades da Indonésia voltaram este sábado a acionar o alerta máximo face à erupção do vulcão Lewotobi Laki-Laki, na ilha das Flores, com as cinzas a atingirem 19,5 quilómetros acima do nível do mar.

De acordo com a agência local que estuda a atividade dos vulcões, a erupção aconteceu esta manhã e as cinzas expelidas formaram uma camada escura que se estendeu para as regiões Sudoeste, Oeste e Noroeste da ilha.



"A erupção foi acompanhada por um estrondo alto", detalhou a agência de vulcanologia no seu relatório, pedindo aos turistas que se abstenham de qualquer atividade num raio de sete quilómetros do epicentro da montanha, que é um dos principais pontos turísticos da ilha.