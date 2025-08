Impasse nas negociações e pressão total de Israel sobre o Hamas

Segundo os órgãos de comunicação locais, há dois elementos que fortalecem essa nova abordagem: a autorização por parte do governo dos Estados Unidos e também a pressão por parte dos familiares dos reféns, que temem que um acordo parcial resulte na morte daqueles que serão mantidos em cativeiro após o fim do cessar-fogo de 60 dias.

Do lado israelita, aumenta a expectativa sobre um ultimato, ou seja, a apresentação de uma proposta que exija a devolução de todos os reféns e o desarmamento do Hamas.

Na prática, essas dificuldades internas têm impacto direto no processo de negociação, uma vez que, em função delas, o Hamas faz consultas internas prolongadas e também a outros grupos terroristas, como Jihad Islâmica e Frente Popular pela Libertação da Palestina . O objetivo é garantir que cada passo e decisão obtenham consenso interno.

De acordo com a mesma fonte, essas circunstâncias foram agravadas desde o fim do último período de cessar-fogo, a 18 de março.

Até agora, Israel insistia na possibilidade de um acordo que garantisse os dois meses de trégua, o que levaria à libertação de apenas dez dos 20 reféns ainda vivos.

Segundo israelitas envolvidos nas negociações, o caminho a ser seguido a partir de agora deve ser decidido ao longo desta semana. Mas Israel e Hamas têm visões opostas sobre o cenário para o fim da guerra: o Hamas quer o fim dos combates, mas pretende continuar a exercer protagonismo no destino da Faixa de Gaza. Já Israel quer o desarmamento do grupo e não admite a possibilidade de que o Hamas tenha qualquer função no pós-guerra.