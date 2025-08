Netanyahu exige "alimentos e assistência médica" para reféns do Hamas

O grupo extremista Hamas divulgou, no sábado, um vídeo do refém israelita Evyatar David, visto pela última vez em fevereiro, visivelmente debilitado.

No vídeo, apresentado com a frase "Eles comem o que nós comemos", aparecem imagens de crianças subnutridas em Gaza, alternadas com as de David, que se encontra fechado no que aparenta ser um túnel, e do primeiro-ministro de Israel.

"O Governo de ocupação decidiu matá-los à fome", escreveu a brigada Al Qassam, braço armado do Hamas, na rede social Telegram, onde divulgou o vídeo.