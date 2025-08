​Sem avanço nas negociações, Israel e Estados Unidos preparam ultimato ao Hamas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos EUA, Donald Trump, preparam uma nova proposta para encerrar a guerra. O resultado deste plano deve ser um ultimato ao Hamas para que o grupo palestiniano liberte todos os reféns israelitas de uma única vez e abandone as armas.

Segundo a imprensa israelita, com o fim da guerra, o plano prevê também que um governo internacional seja estabelecido na Faixa de Gaza.

Ainda de acordo com esta nova visão, caso o Hamas recuse a proposta, o Donald Trump deve dar autorização para que o Exército de Israel atue com liberdade total na Faixa de Gaza.

Já o Hamas afirma que não voltará a negociar até que a crise humanitária seja resolvida.

Diante da pressão internacional, o governo israelita permitiu a entrada de mais ajuda na última semana. Mas a avaliação em Israel é que ainda será preciso mais alguns dias para que a situação venha a melhorar em Gaza.

Enquanto isso, aumenta também a pressão da sociedade israelita sobre o próprio governo. Na noite de sábado, o Hamas divulgou um novo vídeo do refém israelita Evyatar David. Visivelmente faminto, ele relata que não come há dias. No vídeo, o Hamas o obriga a cavar a própria cova.

Hoje, há novas manifestações em Tel Aviv, onde a via Ayalon, a principal estrada que que passa pela cidade, chegou a ser bloqueada. Os manifestantes exigem que o governo deixe a Faixa de Gaza para conseguir a libertação de todos os reféns israelitas.

Já Eyal Zamir, chefe do Estado-Maior do Exército de Israel, alertou que não haverá trégua nos combates em Gaza se as negociações não conseguirem garantir rapidamente a libertação dos reféns mantidos em cativeiro pelo Hamas.

"Acredito que nos próximos dias saberemos se conseguiremos chegar a um acordo para a libertação dos nossos reféns. Caso contrário, o combate continuará sem trégua", disse em discurso a oficiais israelitas.