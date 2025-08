Ucrânia está a trabalhar numa troca de 1.200 prisioneiros com a Rússia

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou este domingo que as autoridades ucranianas estão a trabalhar para realizar uma troca de 1.200 prisioneiros, acordada com a Rússia.

"Há um acordo para trocar 1.200 pessoas. O trabalho nas listas está em curso", escreveu Zelensky na conta do Telegram, acrescentando que a Ucrânia está a trabalhar para "desbloquear o regresso dos civis", esclarecendo os dados de cada nome.

O Presidente ucraniano anunciou o acordo após ter realizado uma reunião com o secretário de Segurança Nacional, Rustem Umérov, e com o chefe do Gabinete da Presidência, Andriy Yermak, sobre "a implementação dos acordos alcançados nas reuniões com representantes russos em Istambul e a preparação de um novo encontro".

De acordo com Zelensky, o chefe do Gabinete da Presidência "informou sobre a interação com parceiros-chave que estão a apoiar" a diplomacia ucraniana, "em particular os contactos com a parte norte-americana, e sobre os esforços para repatriar as crianças que foram sequestradas e levadas para a Rússia".

Apesar da guerra iniciada em fevereiro de 2022 pela Rússia, os dois países realizaram no passado trocas de prisioneiros que permitiram o regresso de milhares de cidadãos russos e ucranianos.

As trocas foram possíveis no âmbito dos acordos alcançados nas rondas de negociações realizadas entre na cidade turca de Istambul.