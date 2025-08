Bolsonaro em prisão domiciliária após violação de medidas de coação

O antigo Presidente brasileiro Jair Bolsonaro vai ficar em prisão domiciliária, após uma reavaliação das medidas de coação.

O Supremo Tribunal do Brasil decidiu agravar as medidas restritivas da liberdade, por considerar que Bolsonaro desrespeitou de forma flagrante e reiterada as medidas de coação impostas há um mês.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A decisão foi assinada pelo juiz Alexandre de Moraes, que recentemente foi alvo de sanções por parte do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é aliado de Jair Bolsonaro.

"Decreto a prisão domiciliária de Jair Messias Bolsonaro, a ser cumprida integralmente no seu endereço residencial, acrescida da medida cautelar de receber visitas", refere a ordem do juiz Alexandre de Moraes.