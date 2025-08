Consulado brasileiro aconselha cautela a viajantes para evitar impedimentos em Portugal

O Consulado do Brasil em Portugal emitiu um alerta dirigido aos cidadãos brasileiros que pretendem viajar para território português, sublinhando a necessidade de estarem devidamente documentados e atentos às exigências das autoridades de imigração.

De acordo com a comunicação, é fundamental que os viajantes apresentem, no momento da chegada a Portugal, documentação válida que justifique a sua estada no país. Entre os documentos exigidos estão o passaporte, eventual visto de entrada, comprovativo de alojamento e bilhete de regresso.

“Atenção, viajantes: para evitar transtornos no momento de sua entrada em Portugal, fiquem atentos às regras portuguesas sobre turismo e imigração”, refere a nota do consulado, publicada nas redes sociais.

O aviso é especialmente dirigido a quem tenha feito manifestação de interesse para regularização de residência em Portugal.

“Em caso de dúvida, e se você fez manifestação de interesse, antes de qualquer viagem consulte as autoridades portuguesas responsáveis pelo assunto”, sublinha o consulado.