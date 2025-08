Netanyahu "inclinado" a ocupar totalmente a Faixa de Gaza

Benjamin Netanyahu vai reunir-se com os membros do Governo na terça-feira.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu , está "inclinado" a expandir a ofensiva militar e a ocupar toda a Faixa de Gaza , após mais um revés nas negociações para um cessar fogo com o Hamas.

O primeiro-ministro israelita afirmou esta segunda-feira que vai reunir o seu gabinete de segurança, esta semana, sobre os objetivos militares na Faixa de Gaza.

"Devemos continuar unidos e lutar juntos para alcançar todos os nossos objetivos de guerra: a derrota do inimigo, a libertação dos nossos reféns e a garantia de que Gaza não representará mais uma ameaça a Israel", disse Netanyahu no início de uma reunião regular do Governo.



A guerra em Gaza começou quando o Hamas matou 1.200 pessoas e fez 251 reféns durante um ataque ao sul de Israel, a 7 de outubro de 2023, segundo dados israelitas. Desde então, a ofensiva de Israel já matou mais de 60 mil palestinianos, segundo as autoridades de saúde de Gaza lideradas pelo Hamas.

De acordo com autoridades israelitas, 50 reféns permanecem em Gaza, dos quais acredita-se que apenas 20 estejam vivos.