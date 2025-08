Netanyahu terá decidido ocupar totalmente a Faixa de Gaza

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, terá decidido expandir a ofensiva militar e a ocupar toda a Faixa de Gaza, após mais um revés nas negociações para um cessar fogo com o Hamas.

A possibilidade foi avançada esta segunda-feira pela estação de televisão Canal 12, que cita fontes da administração israelita.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



De acordo com o Canal 12 de Israel, funcionários do gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, informaram que "a decisão foi tomada: Israel ocupará a Faixa de Gaza".

Neste momento, o Exército de Israel informa que as forças do país já controlam 75% do território.



"O Hamas não libertará mais reféns sem a rendição completa; se não agirmos agora, os reféns morrerão de fome, e Gaza permanecerá sob controlo do Hamas", disseram as fontes citadas pelo Canal 12.