Pequim volta a decretar alerta máximo para chuvas fortes

As autoridades de Pequim voltaram a emitir esta segunda-feira um alerta vermelho para chuvas intensas, uma semana depois de inundações que causaram 44 mortos, com risco elevado de aluimentos de terra.

O serviço meteorológico local prevê chuvas fortes em toda a cidade entre esta segunda-feira e a manhã de terça-feira, com mais de 100 milímetros em seis horas na maioria das áreas, e mais de 200 milímetros em algumas zonas, noticiou a agência oficial chinês Xinhua.

As chuvas devem atingir com maior intensidade as áreas montanhosas de Miyun, Fangshan, Mentougou e Huairou, na periferia da capital chinesa, onde há elevado risco de inundações e aluimentos de terra, alertaram as autoridades, que apelaram aos residentes para permanecerem em casa e evitarem zonas de montanha e margens de rios.

Na semana passada, chuvas torrenciais causaram 44 mortos e nove desaparecidos naquelas áreas.

Nos últimos verões, fenómenos meteorológicos extremos têm afetado com frequência o território chinês: em 2023, inundações em Pequim provocaram mais de 30 mortos, enquanto em 2022 várias vagas de calor extremo e secas severas atingiram o centro e o leste do país.