​Chefe do exército de Israel é a principal voz contra o plano de ocupação integral da Faixa de Gaza

O chefe do Estado-Maior do exército cancelou a viagem que faria aos Estados Unidos, face à possibilidade de o governo israelita decidir ocupar integralmente a Faixa de Gaza.

Eyal Zamir é, neste momento, a principal voz de oposição ao plano que, apesar da grande repercussão, ainda não foi aprovado de forma oficial pelo gabinete de ministros.

Fontes próximas ao chefe do exército israelita disseram ao jornal Israel Hayom que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu o impede de apresentar o seu plano militar que consiste em cercar pontos críticos da Faixa de Gaza enquanto pressiona o Hamas a libertar os reféns.



Eyal Zamir teme que o novo projeto de tomada integral do território palestiniano coloque em risco os reféns israelitas e os soldados.



Já fontes próximas a Netanyahu citadas pela mídia israelita dizem que, caso não concorde com a ocupação integral de Gaza, o chefe do exército deve pedir demissão.



O Fórum dos Familiares dos Reféns israelitas respondeu de forma breve e direta: "A ocupação da Faixa de Gaza significa a perda dos reféns e dos soldados que pagarão com suas vidas."

O Hamas também se pronunciou: "As ameaças de Israel são repetitivas, inúteis e não têm influência em nossas decisões."



Neste momento, o Exército de Israel já controla 75% do território.



"O Hamas não libertará mais reféns sem a rendição completa; se não agirmos agora, os reféns morrerão de fome, e Gaza permanecerá sob controlo do Hamas", disseram fontes citadas pelo canal 12.



Após a divulgação pelo Hamas dos vídeos de dois reféns israelitas famintos, Netanyahu afirmou que o Hamas não tem interesse real num acordo.



De acordo com a mídia local, uma fonte política disse que Israel está em negociações com os Estados Unidos e que há o entendimento de ambos os governos que o Hamas não está interessado num acordo.