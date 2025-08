Governador do Texas ameaça deter democratas ausentes de votação sobre revisão dos círculos eleitorais

O governador do Texas, Greg Abbott, afirmou, esta terça-feira. que pretende deter e forçar o regresso dos deputados democratas que abandonaram o Estado para impedir a aprovação de um plano republicano de revisão dos círculos eleitorais.

A ausência de mais de 50 parlamentares democratas inviabilizou o quórum necessário à votação da proposta, cuja aprovação poderá reforçar a maioria republicana no Congresso dos EUA.

Os deputados ausentes refugiaram-se em Estados liderados por democratas, como Illinois, Nova Iorque e Massachusetts.

"Para garantir o cumprimento, ordenei ao Departamento de Segurança Pública do Texas que localize, detenha e devolva à câmara qualquer membro que tenha abandonado o seu dever para com os texanos", revelou Abbott.

Contudo, os mandados só têm validade dentro do Texas e a ausência de quórum não é crime que justifique extradição interestadual.

No domingo, Abbott evocou um parecer do procurador-geral estadual que admite a possibilidade de os tribunais determinarem a perda de mandato por abandono, abrindo caminho a novas eleições.

O procurador-geral, Ken Paxton, disse esperar que o Supremo Tribunal do Texas analise os casos. "E é obviamente um tribunal republicano", frisou.

Abbott também alertou que a angariação de fundos para pagar multas de 500 dólares diários (cerca de 460 euros) aplicadas pela ausência poderá violar leis de suborno, e prometeu tentar extraditar eventuais “criminosos fora do Estado”.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, respondeu à ofensiva de Abbott com a promessa de retaliar. "Estes tipos não jogam pelas regras. Se não conseguem ganhar com as regras actuais, mudam-nas. Foi isso que Donald Trump fez", afirmou.

Newsom revelou que a Califórnia prepara uma revisão excecional do seu próprio mapa eleitoral, que só será submetida a referendo caso o Texas avance com a sua proposta.

O objetivo do plano republicano é reforçar a maioria na Câmara dos Representantes dos EUA, atualmente com 219 republicanos contra 212 democratas, e quatro lugares vagos. Trump estima que a nova configuração eleitoral no Texas permita eleger até mais cinco congressistas republicanos.

Já esta terça-feira Donald Trump disse que o FBI pode ter de intervir por causa dos democratas na questão da revisão dos círculos eleitorais.