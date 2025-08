Morreu Ion Iliescu, antigo Presidente da Roménia que ajudou a derrubar Ceausescu

Depois de várias tentativas falhadas de investigação, Iliescu foi levado no início deste ano a tribunal, mas negou sempre qualquer irregularidade e nunca foi condenado.

Ion Iliescu estava internado num hospital há dois meses, devido a um cancro no pulmão.

Liderou a transição para a democracia após a queda do regime comunista de Nicolae Ceausescu.

Estrela em ascensão do Partido Comunista da Roménia, Ion Iliescu passou a líder da revolução de 1989 que derrubou o regime Nicolae Ceausescu, ditador comunista executado em pleno dia de Natal, juntamente com a mulher.

Iliescu fundou o Partido Social Democrata, de esquerda, e ganhou três eleições presidenciais. O seu último mandato terminou em 2004.

No auge da sua popularidade, a população entoava o slogan “O sol nasce, Iliescu aparece”.

“Ion Iliescu deve ser compreendido no contexto do seu tempo. Ele despertou sentimentos anti-totalitários nos anos 90, com razão, mas também foi objeto de adoração por uma grande parte da população”, considera Sergiu Miscoiu, professor de Ciência Política na Universidade Babes-Bolyai.

“Enquanto chamou os mineiros a Bucareste e selou a transição lenta e incerta, empurrou a Roménia para um caminho euroatlântico, tal como era entendido na altura”, sublinha Sergiu Miscoiu.

O atual Presidente romeno, Nicusor Dan, afirma que “a História julgará Ion Iliescu, a principal figura da transição dos anos 90”.

O antigo Presidente romeno terá um funeral de Estado, informou o Governo de Bucareste.

Para a próxima quinta-feira, 7 de agosto, foi decretado um dia de luto nacional na Roménia.