Morreu Stella Rimington, inspiração para personagem M em James Bond

Dame Stella Rimington, antiga directora-geral do MI5 e primeira mulher a assumir publicamente a liderança de um serviço de informações, morreu aos 90 anos, avança a “BBC” esta segunda-feira.

A antiga responsável pelo serviço de segurança do Reino Unido, que liderou o MI5 entre 1992 e 1996, ficou conhecida por promover uma nova era de abertura na agência e por ter servido de inspiração para a personagem “M”, interpretada por Judi Dench nos filmes de James Bond.

“Morreu rodeada pela sua família e pelos seus cães, tendo agarrado a vida que tanto amava até ao último suspiro”, declarou a família em comunicado.

O atual director-geral do MI5, Sir Ken McCallum, prestou homenagem à antecessora, destacando que “como primeira mulher a liderar publicamente um serviço de informações, quebrou barreiras de longa data e foi um exemplo visível da importância da diversidade na liderança”.

Por seu lado, Sir Richard Moore, diretor do MI6, descreveu Dame Stella como “uma verdadeira pioneira”.

Nascida em 1935, em South Norwood, no sul de Londres, Rimington iniciou o seu percurso no MI5 como dactilógrafa a tempo parcial na Índia, acompanhando o marido numa missão diplomática. Durante grande parte da sua carreira, enfrentou os desafios colocados pela Guerra Fria e pelas ameaças soviéticas.

Em 1992, tornou-se a primeira diretora-geral a ser publicamente identificada, o que levou a que a sua morada fosse publicada na imprensa, forçando a família a mudar-se para uma localização secreta.

Em entrevista à "BBC", em 1999, admitiu que “não tinha previsto o nível de atenção mediática” e que a exposição levou a uma mudança súbita: “tivemos de sair rapidamente da nossa rua normal em Londres e entrar num modo de clandestinidade”.

Durante o seu mandato, alertou para o aumento do número de agentes russos no Reino Unido e defendeu o reforço da cooperação profissional com os serviços secretos de Moscovo.

Em 1996, ano da sua saída do MI5, a cidade de Londres foi abalada por um atentado bombista do IRA em Canary Wharf, que causou duas vítimas mortais. Rimington reformou-se nesse mesmo ano e publicou, em 2001, a autobiografia Open Secret, seguindo-se vários romances de espionagem.