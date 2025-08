Representantes de 184 países têm 10 dias para aprovar tratado sobre plásticos

Representantes de 184 países iniciaram esta terça-feira em Genebra negociações sob os auspícios da ONU para, em 10 dias, tentar redigir o primeiro tratado para resolver a crise global da poluição por plástico.

O diplomata equatoriano Luis Vayas Valdivieso, que preside às discussões do comité de negociação (INC5-2), pediu aos Estados, ao abrir os debates, que assumam a sua responsabilidade perante esta “crise global”.

“A poluição plástica danifica os ecossistemas, polui os nossos oceanos e rios, ameaça a biodiversidade, afeta a saúde humana e sobrecarrega injustamente os mais vulneráveis. A emergência é real, as evidências são claras e a responsabilidade é nossa”, declarou.

Em discussão há três anos, um texto “legalmente vinculativo” para os Estados “não chegará automaticamente”, alertou esta terça, quando recebeu representantes de mais de 600 organizações não-governamentais (ONG).

Num contexto de aumento das tensões geopolíticas e comerciais, esta sessão adicional de dez dias de negociações intergovernamentais foi acrescentada após o fracasso de negociações semelhantes em Busan, na Coreia do Sul, no final de 2024. Um grupo de países produtores de petróleo bloqueou qualquer progresso.

“Tem havido muita diplomacia desde Busan”, disse à agência AFP Inger Andersen, diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA), que está a organizar as discussões. “A maioria dos países com quem conversei disse que vinha a Genebra para chegar a um acordo”, acrescentou.

Um otimismo moderado pela ministra francesa da Transição Energética, Agnès Pannier Runacher, que considerou que as discussões seriam “difíceis”. Na vanguarda das reivindicações do grupo de países “ambiciosos”, que inclui muitos países europeus, está o desejo de ver incluída no tratado “uma meta global de redução” da produção e consumo de polímeros plásticos primários.

No entanto, os países produtores de petróleo e a indústria petroquímica rejeitam, pressionando por um tratado que se concentre exclusivamente na reciclagem e no tratamento de resíduos.