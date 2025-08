Reunião de alto escalão desta terça-feira não deve determinar ocupação integral de Gaza

A informação obtida pela Renascença é de que haverá um encontro de figuras importantes da área política e de defesa de Israel esta terça-feira, mas não uma reunião do gabinete de segurança.

O gabinete de segurança é responsável pela aprovação dos próximos passos de Israel na guerra, o que inclui também o plano divulgado pela méida israelita de que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pode vir a determinar a ocupação integral da Faixa de Gaza.

De qualquer forma, essa reunião de alto nível deverá contar com as presenças do chefe do Estado-Maior do exército, Eyal Zamir, do ministro da Defesa, Israel Katz, e do ministro de Assuntos Estratégicos, Ron Dermer.

Dermer é um aliado político histórico de Netanyahu e uma das pessoas de sua confiança. Ele também é o líder da equipa israelita nas negociações que neste momento estão paradas.

Eyal Zamir é, neste momento, a principal voz de oposição ao plano de ocupação integral da Faixa de Gaza.

A reunião do gabinete de segurança deve ocorrer em algum momento desta semana.

No entorno dessa reunião e do debate sobre a ampliação dos combates em Gaza, a Renascença obteve uma informação técnica fundamental para entender o quadro mais amplo: hoje, o Exército de Israel tem um défice de entre dez mil e 12 mil soldados. Esse é um dado que na prática pode ter influência sobre o que vai ser decidido.