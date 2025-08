Centro de Dresden evacuado devido a bomba da Segunda Guerra Mundial

Grande parte do centro histórico de Dresden, no leste da Alemanha, foi evacuado esta quarta-feira para a desativação de uma bomba da Segunda Guerra Mundial, encontrada na terça-feira durante obras, disseram as autoridades locais.

Cerca de 17 mil pessoas foram obrigadas a sair de casa nesta cidade, apelidada de 'Florença do Elba', amplamente destruída durante um bombardeamento aliado em fevereiro de 1945.