Espanha exclui F-35 da lista de compras e aposta em caças europeus

O Governo espanhol decidiu não avançar com a compra dos caças F-35, de fabrico norte-americano, e está agora a considerar duas alternativas europeias: o Eurofighter e o Future Combat Air System (FCAS).

Esta informação foi confirmada esta quarta-feira por um porta-voz do Ministério da Defesa, após notícia do “El País”.

A decisão surge no contexto de uma reorientação dos investimentos militares para a indústria de defesa europeia.

Segundo o “El País”, o Executivo liderado por Pedro Sánchez pretende aplicar a maior parte dos 10,5 mil milhões de euros adicionais para a Defesa em aquisições feitas no continente.

O orçamento espanhol de 2023 já previa uma dotação de 6,25 mil milhões de euros (cerca de 7,24 mil milhões de dólares) para a compra de novos caças, mas a escolha do F-35, fabricado pela norte-americana Lockheed Martin, foi descartada.

Questionada sobre a decisão, a Lockheed Martin limitou-se a referir que "as vendas militares estrangeiras são transações entre governos e esta questão deve ser tratada pelo governo dos EUA ou pelo governo espanhol".

O reforço do investimento na área da Defesa insere-se no compromisso do Governo espanhol de atingir, até 2025, a meta de 2% do PIB exigida pela NATO.

Ainda assim, o primeiro-ministro Pedro Sánchez tem recusado subir esse valor para 5%, como pretendido por Washington.