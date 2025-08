França enfrenta maior incêndio em décadas e regista uma vítima mortal

França enfrenta esta quarta-feira o maior incêndio registado nas últimas oito décadas, que já destruiu uma área superior à da cidade de Paris na região de Aude, a sul do país.

Uma pessoa morreu na aldeia de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, a cerca de 30 quilómetros de Perpignan, informou a autarquia.

O incêndio propagou-se rapidamente por zonas florestais e urbanas, tendo destruído pelo menos 25 habitações e forçado a evacuação de residentes e turistas. Várias estradas encontram-se encerradas.

“É uma catástrofe de escala sem precedentes,” declarou o primeiro-ministro François Bayrou, durante uma visita à localidade afetada.

Segundo o ministro do Interior, Bruno Retailleau, o fogo já consumiu mais de 15 mil hectares.

Este número aproxima-se da área total ardida em todo o território francês em alguns anos completos, sendo este o maior incêndio registado em França desde 1949.

A propagação das chamas foi extremamente rápida, apanhando muitos residentes de surpresa.

“Num momento estávamos ao telefone com os nossos filhos a dizer: ‘Olhem, um incêndio!’ No instante seguinte, tivemos de entrar no carro e fugir, a rezar por proteção,” relatou Renate Koot, cidadã holandesa em férias na região. “Não levámos nada. Apenas fugimos. Estamos bem. Milagrosamente.”

Também Issa Medina, cidadã espanhola, relatou a situação dramática vivida na aldeia. “É inacreditável. É uma catástrofe,” disse, com o som das sirenes dos bombeiros em fundo.