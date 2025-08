Gabinete de segurança de Israel deverá aprovar ocupação total de Gaza

De acordo com o canal público de Israel, a tendência é que o Governo aprove a ocupação integral da Faixa de Gaza.

Mas, depois da primeira reunião de alto nível realizada esta terça-feira, o chefe do Estado-Maior do Exército alertou novamente ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que a decisão colocará em risco as vidas dos reféns israelitas ainda mantidos em cativeiro pelo Hamas e também levará ao esgotamento dos soldados das forças regulares e da reserva

O alerta de Eyal Zamir, o chefe do exército, pode ter um impacto ainda mais significativo após os números obtidos pela Renascença: Israel tem hoje um défice que varia entre dez mil e 12 mil soldados.

Esta quinta-feira, o gabinete de segurança israelita deverá reunir para iniciar o processo de aprovação da nova proposta. Diante da possibilidade de uma ofensiva ainda maior na Faixa de Gaza, Netanyahu vai reunir-se com Yair Lapid, o líder da oposição.

Lapid escreveu um comunicado em que deixa claro a oposição ao plano de ocupação de Gaza. Segundo ele, a expansão da ofensiva vai colocar em risco os reféns israelitas que ainda estão vivos e também sobrecarregar os cidadãos de Israel pelos custos de longo prazo de governar milhões de palestinianos que vivem na Faixa de Gaza.

Durante a noite, ativistas da luta pela libertação dos reféns bloquearam a rodovia Ayalon, a principal que corta Tel Aviv, em protesto contra a decisão do governo de continuar a campanha em Gaza. "Não concordaremos com a expansão dos combates às custas das vidas de nossos irmãos e irmãs – os desamparados e os famintos", disseram os manifestantes.