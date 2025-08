Itália aprova construção da maior ponte suspensa do mundo entre Sicília e Calábria

O Governo italiano aprovou em definitivo o projeto de construção da ponte sobre o estreito de Messina, que ligará a ilha da Sicília à região da Calábria, no sul do país. A estrutura, orçada em 13,5 mil milhões de euros, será a ponte suspensa mais longa do mundo, com 3,3 quilómetros de extensão.

A notícia é avançada pela “BBC”.

Segundo os responsáveis pelo projeto, a ponte será construída numa das zonas mais sísmicas do Mediterrâneo.

O plano prevê duas linhas ferroviárias ao centro e três faixas rodoviárias de cada lado, apoiadas por duas torres de 400 metros de altura.

"Gostamos de desafios difíceis quando fazem sentido", afirmou a primeira-ministra Giorgia Meloni, que classificou a obra como um "investimento no presente e no futuro de Itália". A governante reconheceu que o caminho até à aprovação não foi fácil.

O ministro das Infraestruturas, Matteo Salvini, estimou que a construção deverá estar concluída entre 2032 e 2033, garantindo ainda que o projeto criará "120 mil empregos por ano" e impulsionará o desenvolvimento económico numa das zonas mais pobres da Europa.

O Governo pretende classificar a ponte como despesa militar, com o objetivo de a incluir no cálculo dos 5% do PIB destinados à defesa no âmbito da NATO.

Contudo, o projeto terá ainda de passar pelo crivo do Tribunal de Contas italiano e de várias agências ambientais, tanto nacionais como europeias.

Atualmente, a travessia ferroviária do estreito é feita através de ferries, que demoram cerca de 30 minutos a transportar os comboios entre as duas margens.