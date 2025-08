Líder da oposição israelita reúne com Netanyahu: "Povo de Israel não está interessado nesta guerra"

Após reunião com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o líder da oposição em Israel, Yair Lapid, voltou a manifestar-se de forma contrária ao plano de ocupação integral da Faixa de Gaza.

"Eu disse a Netanyahu: ocupar Gaza é uma péssima ideia. não se embarca em tal movimento a menos que a maioria da população o apoie. O povo de Israel não está interessado nesta guerra. Pagaremos um preço muito alto por isso", disse ao deixar o encontro.

Lapid faz referência a sucessivas sondagens que apontam que a maioria da população quer o fim da guerra e o retorno imediato dos reféns israelitas mantidos em cativeiro pelo Hamas desde 7 de Outubro de 2023. A última sondagem mostra que 74% dos israelitas querem que o governo encerre a guerra e traga os reféns de volta.

Netanyahu, no entanto, voltou a dizer que não abre mão de nenhum dos três objetivos que estabeleceu: a derrota completa do Hamas, a libertação dos reféns e a garantia de que a Faixa de Gaza não irá representar qualquer ameaça à segurança de Israel.

Para além das sondagens internas que mostram o desgaste da própria população, Netanyahu também enfrenta questões de ordem prática. Conforme informação obtida pela Renascença, há um défice de entre dez mil e 12 mil soldados no Exército de Israel.

"O discurso político fala em expandir objetivos, mas não em expandir o exército. É hora de dizer a verdade: sem expandir o círculo de recrutados, não seremos capazes de cumprir as tarefas que o Estado de Israel assume. Quer conquistar Gaza? Comece a recrutar", diz ao N12 a advogada Rotem Avidar Tsalik, fundadora e CEO de uma organização em defesa dos cidadãos recrutados pelo exército.

Ao mesmo tempo, há um debate intenso também sobre a continuidade da isenção do serviço militar aos judeus ultraortodoxos, grupo que compõe cerca de 13% do total da população israelita. O governo ainda não conseguiu aprovar uma lei que seja satisfatória à demanda da população mais ampla por igualdade na divisão das responsabilidades - neste caso específico, igualdade em relação às obrigações com o serviço militar.