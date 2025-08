Rússia diz que conversas entre Putin e Witkoff foram "úteis e construtivas"

As conversações em Moscovo entre o enviado norte-americano Steve Witkoff e o Presidente russo, Vladimir Putin, foram “úteis e construtivas”. É o que avança um assessor do Kremlin, citado pela agência de notícias Reuters.

As negociações decorreram dois dias antes de terminar o prazo dado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, para a Rússia aceitar um cessar-fogo com a Ucrânia, sob pena de enfrentar novas sanções norte-americanas.

Witkoff esteve reunido com Putin durante cerca de três horas, numa missão de última hora para tentar alcançar avanços na guerra na Ucrânia.

Yuri Ushakov, assessor de política externa do Kremlin, afirmou que ambas as partes trocaram "sinais" sobre a questão ucraniana e discutiram a possibilidade de desenvolver uma cooperação estratégica entre Moscovo e Washington. Contudo, recusou dar mais detalhes até que Witkoff informe Trump sobre a reunião.

Kirill Dmitriev, enviado russo que recebeu Witkoff à chegada, publicou nas redes sociais: "O diálogo prevalecerá".

Até agora, não há qualquer comentário imediato da parte norte-americana.

Na última semana, Trump mostrou-se frustrado com Putin devido à falta de progressos rumo à paz na Ucrânia. Nesse sentido, afirmou que iria impor novas sanções severas sobre a Rússia, caso não fosse alcançado um cessar-fogo no prazo de dez dias.

Por outro lado, o Presidente norte-americano também ameaçou impor tarifas secundárias aos países que continuam a fazer negócios com a Rússia. Está a exercer particular pressão sobre a Índia, que, juntamente com a China, é um dos maiores consumidores de petróleo russo.

Em resposta, o Kremlin afirmou que as ameaças de penalizar países que comercializam com a Rússia são ilegais.

Ainda não é claro o que é que a Rússia poderá oferecer a Witkoff para evitar a ameaça de Trump. O assessor Ushakov, que esteve presente na reunião, disse ao meio de comunicação russo Zvezda: "Tivemos uma conversa muito útil e construtiva".

"Da nossa parte, em particular sobre a questão ucraniana, foram transmitidos alguns sinais. Da parte do Presidente Trump, foram recebidos sinais correspondentes", acrescentou.

A televisão Bloomberg e o meio de comunicação independente russo The Bell noticiaram que o Kremlin poderá propor um intervalo nos ataques aéreos por parte da Rússia e da Ucrânia – uma ideia mencionada na semana passada pelo Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, durante uma reunião com Putin.

Tal medida, a ser acordada, ficaria bastante aquém do cessar-fogo total e imediato que a Ucrânia e os EUA têm exigido há meses.