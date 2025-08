Trump pretende encontrar-se com Putin na próxima semana

O Presidente norte-americano, Donald Trump, pretende encontrar-se pessoalmente com o homólogo russo, Vladimir Putin, na próxima semana, numa altura em que está em vigor um ultimato para a Rússia aceitar um cessar-fogo na Ucrânia.

A notícia foi avançada esta quarta-feira pelo jornal "The New York Times", que cita duas fontes próximas do plano.

Trump tenciona encontrar-se com Putin e também com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, adianta o jornal norte-americano.

O plano do Presidente norte-americano foi partilhado esta quarta-feira com alguns líderes europeus.

A notícia é conhecida no dia em que o enviado norte-americano Steve Witkoff foi recebido em Moscovo pelo Presidente russo, Vladimir Putin.

Rússia parece "mais inclinada" para cessar-fogo



O encontro “correu bem”, mas os Estados Unidos mantêm a intenção de aplicar sanções secundárias já esta sexta-feira, segundo uma fonte oficial da Casa Branca.



Witkoff esteve reunido com Putin durante cerca de três horas, numa missão de última hora com o objetivo de tentar desbloquear o conflito que já dura há três anos e meio, desde a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia.

“Os russos estão ansiosos por continuar a dialogar com os Estados Unidos. As sanções secundárias continuam previstas para entrar em vigor na sexta-feira”, disse o responsável da Casa Branca, sob anonimato.

Até ao momento, Moscovo não comentou oficialmente o encontro.