  • Noticiário das 20h
  • 07 ago, 2025
Antigo ator de Super-Homem troca capa por crachá: junta-se à agência norte-americana responsável por deportações

07 ago, 2025 - 18:59 • Fábio Monteiro

Dean Cain, conhecido por interpretar o Super-Homem nos anos 1990, anunciou que vai tornar-se agente do ICE, a agência de imigração dos Estados Unidos. O ator já tem formação em forças de segurança.

Dean Cain, ator que interpretou o Super-Homem na série televisiva Lois & Clark: As Novas Aventuras do Super-Homem, revelou que vai juntar-se ao Serviço de Imigração e Controlo Aduaneiro dos Estados Unidos (ICE).

A decisão foi anunciada numa entrevista à “Fox News”, onde o ator afirmou: "Falámos com alguns responsáveis do ICE e serei empossado como agente o mais rapidamente possível." Cain já é xerife adjunto e agente da reserva da polícia, lembra a "BBC".

O anúncio surge após a divulgação de um vídeo onde Cain incentivava a população a participar na campanha de recrutamento do ICE. A agência norte-americana procura contratar 10 mil novos elementos, incluindo oficiais de deportação, advogados e investigadores criminais.

"As pessoas têm de agir. Eu estou a agir. Espero que muitos antigos agentes e polícias também o façam, para que possamos atingir as metas de recrutamento e ajudar a proteger este país", afirmou Cain.

A campanha de recrutamento foi lançada em finais de julho e inclui incentivos como prémios até 50 mil dólares (cerca de 46.300 euros) e apoio no pagamento de empréstimos estudantis.

Só na primeira semana, o ICE recebeu mais de 80 mil candidaturas.

O Departamento de Segurança Interna apresentou cartazes de recrutamento inspirados na propaganda da Segunda Guerra Mundial, com slogans como "A América precisa de ti" e "Defende a Pátria", acompanhados de imagens do Presidente Donald Trump e da secretária do DHS, Kristi Noem.

  • Noticiário das 20h
  • 07 ago, 2025
