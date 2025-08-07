Menu
Celebrações muçulmanas proibidas em município de Espanha

07 ago, 2025 - 09:10 • João Malheiro

Medida que pode ser contrária ao direito fundamental à liberdade religiosa e de culto que é reconhecido pela constituição espanhola.

O município de Jumilla, em Múrcia, proibiu a celebração de dois feriados muçulmanos, devido a uma moção do Vox que, mais tarde, foi emendada pelo Partido Popular (PP).

O fim do Ramadão e a Festa do Cordeiro vão ser assinalados durante a primavera de 2026 e pela primeira vez vários equipamentos municipais não poderão ser utilizados para rezar coletivamente, ao contrário do que aconteceu durante muitos anos.

Segundo o "El País", a moção aprovada a 28 de julho pelos dois partidos de direita apela às "manifestações religiosas tradicionais" e vai impedir que os cerca de 1.500 habitantes muçulmanos deste município em Espanha professem a sua fé.

Uma medida que pode ser contrária ao direito fundamental à liberdade religiosa e de culto que é reconhecido pela constituição espanhola.

A moção foi aprovada com dez votos a favor do PP, o voto do autarca, a abstenção do vereador único do Vox e nove votos contra do PSOE.

O presidente da Federação Espanhola de Entidades Religiosas Islâmicas alerta para o que caracteriza como "proposta islamofóbica".

"É uma norma discriminatória para que apenas os muçulmanos não possam desfrutar das suas festas", critica.

