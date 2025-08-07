Familiares de reféns israelitas desesperados diante da possibilidade de ocupação integral de Gaza

07 ago, 2025 - 13:32 • Henry Galsky, correspondente da Renascença no Médio Oriente
Familiares dos reféns israelitas mantidos em cativeiro pelo Hamas na Faixa de Gaza organizaram um protesto no mar. O "Veleiro 50" - 50 é o número de reféns em Gaza, vivos e mortos - partiu da cidade portuária de Ashquelon rumo ao litoral de Gaza.
O Exército de Israel mantém um bloqueio marítimo ao território palestiniano.
"As declarações sobre a ocupação da Faixa de Gaza e a expansão dos combates colocam [os reféns] em perigo de morte e desaparecimento imediato. O regresso de todos os 50 sequestrados é a única imagem da vitória israelita", refere, o Fórum dos Familiares dos Reféns, em comunicado.
"Uma minoria extremista está a sacrificar os reféns e os soldados. As Forças de Defesa de Israel (IDF) e altos funcionários de segurança, como toda a nação, dizem que a guerra deve acabar, mas um governo de minoria extremista nos arrasta para um desastre de segurança e aprofundamento da guerra, e está conscientemente a proferir uma sentença de morte aos sequestrados e soldados", acrescenta,
Na reunião de gabinete que decorre esta quinta-feira às 18h00 em Jerusalém (16h00 de Lisboa), Eyal Zamir, chefe do Estado-Maior do exército, deve apresentar um plano de cinco pontos como alternativa à proposta de ocupação integral do território, segundo o Canal 12:
Os moradores da Cidade de Gaza, cujo número é estimado entre 900 mil e um milhão de pessoas - cerca de metade da população do território - receberão um aviso de evacuação com antecedência. Espera-se que os Estados Unidos forneçam suporte humanitário para permitir que a população seja transferida para áreas no centro de Gaza.
Há também a possibilidade de anexar de forma permanente o "perímetro", a zona tampão que Israel mantém desde o início da guerra junto à cerca da fronteira.