Familiares de reféns israelitas desesperados diante da possibilidade de ocupação integral de Gaza

Familiares dos reféns israelitas mantidos em cativeiro pelo Hamas na Faixa de Gaza organizaram um protesto no mar. O "Veleiro 50" - 50 é o número de reféns em Gaza, vivos e mortos - partiu da cidade portuária de Ashquelon rumo ao litoral de Gaza.

O Exército de Israel mantém um bloqueio marítimo ao território palestiniano.

"As declarações sobre a ocupação da Faixa de Gaza e a expansão dos combates colocam [os reféns] em perigo de morte e desaparecimento imediato. O regresso de todos os 50 sequestrados é a única imagem da vitória israelita", refere, o Fórum dos Familiares dos Reféns, em comunicado.

"Uma minoria extremista está a sacrificar os reféns e os soldados. As Forças de Defesa de Israel (IDF) e altos funcionários de segurança, como toda a nação, dizem que a guerra deve acabar, mas um governo de minoria extremista nos arrasta para um desastre de segurança e aprofundamento da guerra, e está conscientemente a proferir uma sentença de morte aos sequestrados e soldados", acrescenta,

Na reunião de gabinete que decorre esta quinta-feira às 18h00 em Jerusalém (16h00 de Lisboa), Eyal Zamir, chefe do Estado-Maior do exército, deve apresentar um plano de cinco pontos como alternativa à proposta de ocupação integral do território, segundo o Canal 12:

Cerco à Cidade de Gaza e aos campos centrais do enclave palestiniano de forma a isolar essas áreas Uso de poder de fogo intenso para reduzir as capacidades dos Hamas Ataques pontuais ao longo do tempo para diminuir o risco aos reféns israelitas e soldados Uso adequado das estruturas e táticas de força do exército em função da situação de esgotamento dos combatentes israelitas Cautela para não se envolver em operações profundas no coração da Cidade de Gaza, considerado um local repleto de armadilhas

Os moradores da Cidade de Gaza, cujo número é estimado entre 900 mil e um milhão de pessoas - cerca de metade da população do território - receberão um aviso de evacuação com antecedência. Espera-se que os Estados Unidos forneçam suporte humanitário para permitir que a população seja transferida para áreas no centro de Gaza.

Há também a possibilidade de anexar de forma permanente o "perímetro", a zona tampão que Israel mantém desde o início da guerra junto à cerca da fronteira.