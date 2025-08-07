Menu
FBI demite antigo diretor interino e outros agentes ligados a investigações sobre Trump

07 ago, 2025 - 23:56 • com Reuters

O FBI afastou o antigo diretor interino Brian Driscoll e pelo menos três outros agentes, numa nova vaga de demissões ligada a investigações que visaram aliados de Donald Trump.

O FBI despediu esta semana vários elementos, incluindo o antigo diretor interino Brian Driscoll, numa nova vaga de afastamentos de funcionários envolvidos em investigações relacionadas com os acontecimentos de 6 de Janeiro de 2021 e outros processos que envolveram Donald Trump.

Segundo quatro fontes ouvidas pela agência Reuters, a decisão abrange também Steve Jensen, responsável da delegação de Washington, Spencer Evans, antigo responsável em Las Vegas, e Walter Giardina, agente também colocado em Washington.

Este último foi recentemente visado pelo senador republicano Charles Grassley devido ao seu envolvimento em casos relacionados com Trump.

Driscoll, que ocupou temporariamente a direção do FBI no início do ano, foi descrito por alguns colegas como um herói por tentar proteger os investigadores das represálias associadas ao seu trabalho no inquérito ao assalto ao Capitólio.

"Ontem à noite fui informado de que amanhã será o meu último dia no FBI. Não me foi apresentada qualquer justificação até ao momento", escreveu Driscoll numa mensagem de despedida enviada aos colegas.

Também Steve Jensen comunicou internamente a sua saída, dizendo ter recebido a mesma notificação de despedimento. "Nunca vacilem na vossa missão de proteger o povo americano e defender a Constituição", afirmou numa nota a que a Reuters teve acesso.

O FBI recusou comentar oficialmente os despedimentos.

