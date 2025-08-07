Gabinete de segurança de Israel reúne-se em Jerusalém para decidir ocupação total de Gaza

A reunião do gabinete de segurança de Israel que pode decidir pela ocupação integral da Faixa de Gaza decorre esta quinta-feira, em Jerusalém, às 18h00 locais (16h00 de Lisboa).

A informação obtida pela Renascença aponta para que a tendência seja a de o gabinete aprovar esta decisão.

Assessores e pessoas próximas a Netanyahu dizem que o primeiro-ministro israelita tem a expectativa de que a decisão consiga trazer o Hamas de volta à mesa de negociações.

Mas, segundo uma fonte citada pelo canal público de Israel, a chance de o Hamas aceitar essa pressão antes do início da operação é próxima de zero.

Eyal Zamir, o chefe do Estado-Maior do exército, deve confirmar durante a reunião a oposição ao plano de Netanyahu em função do risco aos reféns israelitas que ainda estão vivos na Faixa de Gaza e também do desgaste do próprio exército.

Segundo os média israelitas, Zamir tem dito em conversas privadas que a ocupação integral de Gaza colocará Israel num "buraco negro".

Segundo o Canal 12, o primeiro passo desta ocupação deve começar pela Cidade de Gaza, e não de toda a Faixa de Gaza de uma vez. Israel já controla 75% do território.

A estimativa é que neste momento entre 900 mil e um milhão de pessoas estejam na Cidade de Gaza, ou seja, cerca de metade da população total da região.