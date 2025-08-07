Menu
  • 07 ago, 2025
Gaza. ​12 mil crianças com menos de cinco anos sofrem de desnutrição severa

07 ago, 2025 - 15:16 • Reuters

Os dados da Organização Mundial e Saúde apontam para um aumento da fome e das mortes em crianças até 5 anos de idade.

Organização Mundial de Saúde denuncia que em Gaza há 12 mil crianças com menos de 5 anos a sofrer de desnutrição severa. Neste território, as mortes por fome têm aumentado exponencialmente, anunciou, avançado pela Reuters, o Diretor Geral da Organização Mundial de Saúde, esta quinta-feira. O diretor sublinha que estes são os dados mais altos alguma vez registados.

Pelo menos 99 pessoas morreram, incluindo 64 adultos e 35 crianças, 29 delas com menos de cinco anos de idade, desde o início deste ano até ao dia 29 de julho, adiantou o diretor do organismo das Nações Unidas, Tedros Adhanom Ghebreyesu.

"O volume de suplementos de nutrição continua completamente insuficiente", afirma Rik Peeperkorn, representante do território palestiniano ocupado na Organização Mundial de Saúde.

  • 07 ago, 2025
