GPT-5, "o doutorado": OpenAI lança novo modelo com foco em empresas e software à medida

A OpenAI apresentou esta quinta-feira o GPT-5, a mais recente versão do modelo de inteligência artificial ChatGPT.

O novo sistema passou a estar disponível para os 700 milhões de utilizadores da plataforma e foi promovido pela empresa pelas suas competências em áreas como programação, escrita, saúde e finanças.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O lançamento aconteceu num momento crítico para o sector da inteligência artificial, numa altura em que empresas como a Alphabet, Meta, Amazon e Microsoft – esta última parceira da OpenAI – aumentaram significativamente os seus investimentos em centros de dados.

Em conjunto, estas quatro empresas estimavam gastar cerca de 400 mil milhões de dólares (aproximadamente 369 mil milhões de euros) durante este ano.

Em paralelo, a OpenAI encontra-se em negociações iniciais para permitir a venda de ações por parte de funcionários, numa operação que poderia avaliar a empresa em 500 mil milhões de dólares (cerca de 461 mil milhões de euros), uma valorização significativa face aos 300 mil milhões atuais.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, salientou que o GPT-5 representava um avanço importante em relação às versões anteriores.

"É a primeira vez que um dos nossos modelos principais deu a sensação de que se pode perguntar qualquer coisa a um verdadeiro especialista, ao nível de um doutorado", disse numa conferência de imprensa.

Altman destacou ainda que uma das funcionalidades mais relevantes era a capacidade do modelo gerar software de forma instantânea. "A possibilidade de gerar software de forma imediata será uma das características centrais da era do GPT-5."