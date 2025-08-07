Incêndio de grandes proporções no sul de França controlado após destruir 16 mil hectares

As autoridades francesas anunciaram esta quinta-feira que o incêndio florestal que deflagrou na terça-feira no sul do país está finalmente contido.

O fogo destruiu cerca de 16.000 hectares de floresta e povoações na região de Aude, perto da fronteira com Espanha e do mar Mediterrâneo.

No terreno permanecem centenas de bombeiros para assegurar o rescaldo e evitar reacendimentos. Apesar do controlo das chamas, as autoridades mantêm a interdição de regresso às habitações para os residentes evacuados, devido aos riscos associados a estruturas danificadas e cabos elétricos caídos.

Este é o maior incêndio registado em França desde 1949. Provocou a morte de uma mulher que desrespeitou ordens de evacuação e causou 18 feridos, entre os quais 16 bombeiros. Foram ainda destruídas 36 casas e outras 20 ficaram danificadas. Cerca de 2.000 pessoas, entre residentes e turistas, tiveram de abandonar a zona.

Durante o pico da emergência, mais de 5.000 casas ficaram sem eletricidade. Na noite de quinta-feira, cerca de 1.500 permaneciam ainda sem fornecimento de energia.