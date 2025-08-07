Kremlin confirma reunião entre Trump e Putin

07 ago, 2025 - 10:08 • João Malheiro
O Kremlin confirma que haverá um encontro nos próximos dias entre o Presidente norte-americano, Donald Trump e o homólogo russo, Vladimir Putin, numa altura em que está em vigor um ultimato para a Rússia aceitar um cessar-fogo na Ucrânia.
Ambas as partes trabalham para alinhar detalhes. No entanto, a data concreta e o local da reunião já foram acordados e serão anunciados posteriormente.
Trump tenciona encontrar-se também com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, noutra altura.
O plano do Presidente norte-americano foi partilhado esta quarta-feira com alguns líderes europeus. Nesse dia, o enviado norte-americano Steve Witkoff foi recebido em Moscovo pelo Presidente russo, Vladimir Putin.