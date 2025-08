Lula: “Não me vou humilhar” para negociar com Trump

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afastou nesta quarta-feira a hipótese de um diálogo com o homólogo norte-americano Donald Trump para discutir as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, classificando essa possibilidade como uma “humilhação”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“O dia em que a minha intuição disser que o Trump está disposto a conversar, não hesitarei em ligar-lhe. Mas hoje a minha intuição diz que ele não quer conversar. E eu não me vou humilhar”, disse Lula em entrevista à agência “Reuters”, a partir da residência oficial em Brasília.

As novas tarifas norte-americanas, que entraram em vigor esta quarta-feira, representam um aumento para 50% sobre vários produtos de exportação do Brasil.

Apesar do impacto potencial, Lula garantiu que não haverá, para já, medidas de retaliação da parte de Brasília.

Segundo Lula, o Governo está a estudar apoios a empresas afetadas, incluindo linhas de crédito e incentivos à exportação, embora sem revelar ainda detalhes concretos.

Lula sublinhou ainda que pretende contactar os líderes da China e da Índia para discutir uma resposta coordenada no seio dos BRICS.

“Não há ainda coordenação entre os BRICS, mas vai haver. Qual é o poder de negociação de um país pequeno com os Estados Unidos? Nenhum”, referiu.

O chefe de Estado criticou duramente a ligação entre as tarifas impostas pelos EUA e os processos judiciais contra Jair Bolsonaro, considerando inaceitável a tentativa de ingerência por parte de Washington.

Para Lula, Bolsonaro deve ser julgado não só pelas tentativas de reverter as eleições de 2022, mas também por incentivar a intervenção de Trump.

“O Supremo não está nem aí para o que o Trump diz, nem deve estar”, afirmou. “Bolsonaro é um traidor da pátria.”

O Presidente brasileiro disse estar aberto a um eventual encontro com Trump nas Nações Unidas, em setembro, ou nas negociações climáticas marcadas para novembro. Contudo, apontou o historial do ex-presidente dos EUA em situações semelhantes.

“O que o Trump fez com o Zelenskiy foi humilhação. Isso não é normal. O que fez com o Ramaphosa foi humilhação. Um presidente não pode humilhar outro. Eu respeito todos e exijo respeito.”