Netanyahu: Israel quer controlar toda a Faixa de Gaza

Israel quer assumir o controlo militar de toda a Faixa de Gaza, admite o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, numa entrevista à estação de televisão Fox News divulgada esta quinta-feira. Questionado se tenciona controlar a faixa de território palestiniano de 40 quilómetros junto ao mar, Netanyahu respondeu: "Pretendemos".

“Para garantir a nossa segurança, eliminar o Hamas, permitir que a população de Gaza seja livre e passá-la para um governo civil que não seja do Hamas nem de ninguém que defenda a destruição de Israel. É isso que queremos fazer. Libertar Israel e as pessoas de Gaza do Hamas”, declarou.

Netanyahu garante que Israel não tenciona governar o território palestiniano, mas pretende eliminar o movimento Hamas e criar um perímetro de segurança. "Não queremos mantê-la. Queremos ter um perímetro de segurança. Não queremos governá-la. Não queremos estar lá com um órgão governativo", declarou o líder israelita. Benjamin Netanyahu admite entregar a forças árabes a responsabilidade pela governação da Faixa de Gaza, de acordo com a entrevista citada pela agência Reuters.

