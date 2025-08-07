Netanyahu: Israel quer controlar toda a Faixa de Gaza

07 ago, 2025 - 15:58 • Ricardo Vieira, com Reuters
Israel quer assumir o controlo militar de toda a Faixa de Gaza, admite o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, numa entrevista à estação de televisão Fox News divulgada esta quinta-feira.
Questionado se tenciona controlar a faixa de território palestiniano de 40 quilómetros junto ao mar, Netanyahu respondeu: "Pretendemos".
“Para garantir a nossa segurança, eliminar o Hamas, permitir que a população de Gaza seja livre e passá-la para um governo civil que não seja do Hamas nem de ninguém que defenda a destruição de Israel. É isso que queremos fazer. Libertar Israel e as pessoas de Gaza do Hamas”, declarou.
Netanyahu garante que Israel não tenciona governar o território palestiniano, mas pretende eliminar o movimento Hamas e criar um perímetro de segurança.
"Não queremos mantê-la. Queremos ter um perímetro de segurança. Não queremos governá-la. Não queremos estar lá com um órgão governativo", declarou o líder israelita.
Benjamin Netanyahu admite entregar a forças árabes a responsabilidade pela governação da Faixa de Gaza, de acordo com a entrevista citada pela agência Reuters.
Antes de o primeiro-ministro confirmar a intenção de assumir o controlo militar de toda a Faixa de Gaza, o subsecretário-geral das Nações Unidas já tinha alertado para potenciais "consequências catastróficas" desse cenário.
Miroslav Jenca afirmou esta semana, no Conselho de Segurança, que a ocupação total de Gaza seria “profundamente alarmante” para os palestinianos e para a segurança dos reféns israelitas ainda em poder do Hamas.
A guerra em Gaza começou quando o Hamas matou 1.200 pessoas e fez 251 reféns durante um ataque ao sul de Israel, a 7 de outubro de 2023, segundo dados israelitas. Desde então, a ofensiva de Israel já matou mais de 60 mil palestinianos, segundo as autoridades de saúde de Gaza lideradas pelo Hamas.
De acordo com autoridades israelitas, 50 reféns permanecem em Gaza, dos quais acredita-se que apenas 20 estejam vivos.