Netanyahu: Israel quer controlar toda a Faixa de Gaza

“ Para garantir a nossa segurança, eliminar o Hamas, permitir que a população de Gaza seja livre e passá-la para um governo civil que não seja do Hamas nem de ninguém que defenda a destruição de Israel. É isso que queremos fazer. Libertar Israel e as pessoas de Gaza do Hamas”, declarou.

Israel quer assumir o controlo militar de toda a Faixa de Gaza , admite o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, numa entrevista à estação de televisão Fox News divulgada esta quinta-feira.

Benjamin Netanyahu admite entregar a forças árabes a responsabilidade pela governação da Faixa de Gaza , de acordo com a entrevista citada pela agência Reuters.

"Não queremos mantê-la. Queremos ter um perímetro de segurança. Não queremos governá-la. Não queremos estar lá com um órgão governativo", declarou o líder israelita.

Netanyahu garante que Israel não tenciona governar o território palestiniano , mas pretende eliminar o movimento Hamas e criar um perímetro de segurança.

A entrevista à Fox News foi divulgada antes do resultado de uma reunião que Netanyahu deveria ter, esta quinta-feira, com um grupo restrito de ministros para discutir planos para que os militares assumam o controlo de mais território em Gaza.

A sessão do gabinete de segurança ocorre após uma reunião esta semana com o chefe das Forças Armadas, que autoridades israelitas descreveram como tensa, afirmando que o chefe militar havia recuado em relação à expansão da ofensiva.

Antes de o primeiro-ministro confirmar a intenção de assumir o controlo militar de toda a Faixa de Gaza, o subsecretário-geral das Nações Unidas já tinha alertado para potenciais "consequências catastróficas" desse cenário.

Miroslav Jenca afirmou esta semana, no Conselho de Segurança, que a ocupação total de Gaza seria “profundamente alarmante” para os palestinianos e para a segurança dos reféns israelitas ainda em poder do Hamas.



A guerra em Gaza começou quando o Hamas matou 1.200 pessoas e fez 251 reféns durante um ataque ao sul de Israel, a 7 de outubro de 2023, segundo dados israelitas. Desde então, a ofensiva de Israel já matou mais de 60 mil palestinianos, segundo as autoridades de saúde de Gaza lideradas pelo Hamas.



De acordo com autoridades israelitas, 50 reféns permanecem em Gaza, dos quais acredita-se que apenas 20 estejam vivos.