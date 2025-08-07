Menu
Acidente aéreo

Quénia. Avião ligeiro caiu em bairro densamente povoado de Nairobi

07 ago, 2025 - 14:43 • Catarina Severino Alves com Reuters

A aeronave pertence à Fundação Africana de Medicina e Investigação. A bordo estavam 4 pessoas, mas o número de vítimas ainda não é conhecido.

Um avião ligeiro caiu esta quinta-feira num bairro de Githurai, em Nairobi, capital do Quénia.

Segundo a agência Reuters, que cita o jornal local Star Quénia, a aeronave pertencia à Fundação Africana de Medicina e Investigação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Não foram divulgados detalhes sobre o número de vítimas, mas sabe-se que a bordo estavam quatro pessoas.

O tipo de avião, assim como a causa do incidente ainda não foram determinados.

