Quénia. Avião ligeiro caiu em bairro densamente povoado de Nairobi

07 ago, 2025 - 14:43 • Catarina Severino Alves com Reuters
Um avião ligeiro caiu esta quinta-feira num bairro de Githurai, em Nairobi, capital do Quénia.
Segundo a agência Reuters, que cita o jornal local Star Quénia, a aeronave pertencia à Fundação Africana de Medicina e Investigação.
Não foram divulgados detalhes sobre o número de vítimas, mas sabe-se que a bordo estavam quatro pessoas.
O tipo de avião, assim como a causa do incidente ainda não foram determinados.