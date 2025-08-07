Quénia. Seis pessoas morrem após queda de avião ligeiro em bairro de Nairobi

07 ago, 2025 - 14:43 • Catarina Severino Alves com Reuters
Um avião ligeiro caiu esta quinta-feira num bairro de Githurai, em Nairobi, capital do Quénia. Há registo de pelo menos seis mortos.
Segundo a agência Reuters, que cita o jornal local Star Quénia, a aeronave pertencia à Fundação Africana de Medicina e Investigação.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Ainda segundo a Reuters, que cita fonte oficial, entre as seis vítimas mortais estão os quatro ocupantes do aparelho e duas pessoas que estavam em terra.
O tipo de avião e a causa do incidente ainda não foram determinados.
[notícia atualizada às 16h27]